Активистку Залину Маршенкулову внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес фемактивистку Залину Маршенкулову в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Причины внесения Маршенкуловой в реестр официально не называются.

В апреле сообщалось, что в отношении активистки возбудили дело по обвинению в «оправдании терроризма». Источник РИА Новости утверждал, что это произошло из-за поста Маршенкуловой в телеграме, посвященного убийству «военкора» Владлена Татарского.

В начале сентября Минюст РФ объявил Маршенкулову «иностранным агентом». По данным ведомства, она выступала против российского вторжения в Украину, «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений», распространяла «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также участвовала в мероприятиях, которые проводила объявленная в России «нежелательной» организация».

Маршенкулова находится за пределами России.