Российские беспилотники атаковали Одесскую область. Пять человек пострадали

В ночь на 9 октября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками, сообщил глава военной администрации Олег Кипер. По его словам, силы ПВО уничтожили большинство дронов.

В Одесском районе повреждения получил девятиэтажный дом. Пять человек получили травмы, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В результате атаки произошел пожар в недостроенном здании. Кроме того, повреждены окна медицинского учреждения.

Одесская областная прокуратура уточняет, что под удар попал город Черноморск. В ведомстве подтвердили, что пострадали пять местных жителей.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что за ночь 9 октября российские войска выпустили по территории Украины 22 беспилотника. По данным ВСУ, 21 дрон был сбит над Одесской, Киевской и Винницкой областями, еще один «развернулся в направлении России».

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