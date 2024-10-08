В Украине возбудили уголовное дело в отношении автора документального фильма «Русские на войне» Анастасии Трофимовой

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении режиссера документального фильма «Русские на войне» Анастасии Трофимовой. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин, ссылаясь на ответ офиса генерального прокурора Украины.

Дело возбудили 3 октября по статье об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и восхвалении ее участников. Юрчишин заявил, что расследование начали после его обращения.

СБУ и офис генпрокурора Украины не комментировали заявление депутата.

Документальный фильм «Русские на войне» сняла режиссер Анастасия Трофимова, которая ранее выпустила несколько проектов с российским пропагандистским телеканалом RT. Трофимова снимала фильм в течение семи месяцев на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в тылу и на линии фронта. Героями картины стали российские военные, в основном контрактники. Трофимова утверждала, что вела съемки без разрешения Минобороны РФ, режиссер назвала свою работу антивоенной. Фильм выпустили на средства медиафонда Канады.

Премьера фильма прошла 7 сентября на Венецианском фестивале, где его представили вне конкурса в программе документального кино. Против показа выступили власти Украины, посчитавшие картину «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», который «пытается изобразить агрессоров как жертв».

МИД Украины выступил против того, чтобы фильм «Русские на войне» показывали на любых площадках «в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев».

Фильм Трофимовой отказались показывать во время Международного кинофестиваля в Торонто, а также на кинофестивале в Цюрихе.

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