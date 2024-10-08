Суд в Петербурге отказался по требованию районной администрации лишить родительских прав мать 16-летней школьницы, которая начала трансгендерный переход. Об этом 8 октября сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Она не уточнила, какой суд принял такое решение.

По словам Лебедевой, районная администрация обратилась с иском в суд после того, как 1 сентября 2021 года, то есть в возрасте 13 лет, «молодой человек пришел в школу на линейку в женском образе и попросил одноклассников называть его Дашей», а до этого «неоднократно попадал в поле зрения» полиции и властей.

Администрация района решила, что родители не занимаются воспитанием ребенка: отец написал официальный отказ от исполнения обязанностей родителя, а мать, по мнению властей, исполняла обязанности «посредственно». Школьница жила с бабушкой, дедушкой и прабабушкой.

Во время судебного процесса, по словам Лебедевой, школьница сообщила, что идентифицирует себя как девушку, рассказала, что принимает гормональные препараты и «встречается с мужчинами, с которыми знакомится в сети».

Бабушка и дедушка школьницы сообщили в суде, что «это просто переходный возраст, и внук „побесится“ и перестанет». Отец ребенка не стал возражать против того, чтобы его лишили родительских прав. В то же время мать попросила не лишать ее родительских прав и сообщила, что сняла отдельную квартиру, в которой живет вместе с ребенком.

Суд, рассмотрев иск, лишил родительских прав только отца.

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