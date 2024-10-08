Совет ЕС утвердил новый режим санкций против России за «дестабилизирующие действия»

Совет Евросоюза утвердил новые критерии для санкций против России в ответ на «дестабилизирующие» действия Москвы за рубежом. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В пресс-релизе говорится, что новый санкционный режим позволит ЕС преследовать физических и юридических лиц, участвующих в действиях, которые «подрывают фундаментальные ценности Евросоюза и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также международных организаций и третьих стран».

По версии ЕС, новые критерии для санкции дадут возможность противостоять различным «гибридным угрозам»: подрыв избирательных процессов и функционирование демократических институтов, саботаж экономической деятельности, представляющей общественный интерес, использование скоординированной дезинформации, кибератаки, использование мигрантов.

«Сегодняшнее решение, основанное на предложении Верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля, является частью ответа ЕС на продолжающуюся кампанию гибридной деятельности России, которая в последнее время усилилась за счет новых операций на европейской территории», — говорится в сообщении.

Тем, кто попадет под новые санкции, будет грозить заморозка активов и запрет на въезд в Евросоюз, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им деньги.

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