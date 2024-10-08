Государственное новостное агентство Сирии заявило о гибели семи мирных жителей в результате авиаудара Израиля по Дамаску

В результате израильского авиаудара по Дамаску погибли семь мирных жителей, утверждает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, израильские самолеты выпустили три ракеты, находясь над территорией Голанских высот. Они, как утверждается, попали в жилое здание в густонаселенном районе Дамаска. Среди погибших — женщины и дети. Также 11 человек получили ранения.

По данным саудовского издания «Аль-Хадат», целью удара был высокопоставленный боевик «Хизбаллы», который координировал передачу оружия из Ирана в Ливан.

Представители ЦАХАЛ информацию не комментировали.

Израиль с начала войны в Газе регулярно наносит авиаудары по целям в Дамаске, которые, по утверждениям ЦАХАЛ, связаны с Ираном. В последнее время эти атаки участились: сегодняший случай стал третьим с начала октября, когда власти Сирии заявили о жертвах в результате авиаудара.