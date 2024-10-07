«Вясна»: в Беларуси по политическим делам осудили 66 человек, когда они вернулись из-за границы

В Беларуси осудили по политическим уголовным делам как минимум 66 человек, которые вернулись на родину из других стран, сообщил 7 октября правозащитный центр «Вясна».

По его данным, сейчас в заключении находятся как минимум 36 человек. Самый большой срок (11 лет) сразу по трем статьям назначили Ярославу Саковичу, который в 2021 году вернулся в Беларусь из-за болезни родителей.

Кроме того, отметили правозащитники, некоторых задержанных направляют на принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Так, например, поступили с художницей и писательницей Нелли Алферовой, осужденной по статье об оскорблении представителя власти.

Центр «Вясна» отметил, что случаев задержания людей, вернувшихся в Беларусь из-за границы, может быть больше, поскольку «правозащитникам известно не обо всех случаях задержаний и политического преследования».

После того, как в 2020 году в Беларуси прошли массовые протесты против Александра Лукашенко, из страны, по примерным оценкам, уехали более 200 тысяч человек.

По данным правозащитного центра «Вясна» на 7 октября, в Беларуси 1281 политический заключенных, многих из них начали преследовать за участие в протестах 2020 года.

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