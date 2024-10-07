Российские войска сбросили четыре авиабомбы на Херсон. Разрушена школа, поврежден детский сад. Ранены 20 человек

По меньшей мере 20 человек получили ранения в результате российской атаки по центру Херсона 7 октября, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Среди раненых — двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка.

Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российская авиация сбросила четыре управляемые авиационные бомбы в 10:30 утра. По данным МВД Украины, две бомбы взорвались в микрорайоне «Таврический», две других — в прибрежных кварталах Центрального района Херсона.

В результате атаки, заявили в МВД, «фактически уничтожено здание школы, поврежден детский сад и по меньшей мере 14 многоэтажек, а также пять автомобилей». Прокудин уточнил, что одна из бомб упала на школу, ранее уже получившую повреждения.

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