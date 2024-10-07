Главный тренер хоккейного клуба СКА из Петербурга Роман Ротенберг раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за того, что лига не поздравила его с 200-м матчем в качестве тренера СКА. Такое заявление он сделал вечером 7 октября после победы СКА над «Локомотивом» (4:3). Видео его выступления опубликовало издание Sports.ru.

«Такой хотел интересный момент отметить. Выступил вице-президент КХЛ перед игрой и поздравил Александра Радулова <…> — 250 голов забил. Но в это же время лига не поздравила главного тренера СКА, нас, с 200-й игрой. Никак вообще, то есть вообще никак: ни на сайте, ни сегодня приехал вице-президент лиги. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы как-то тренеров тоже уважали. И здесь должно быть все справедливо и честно, то есть не должно быть какой-то дискриминации по национальному признаку. Ну давайте вместе работать, чтобы все было у нас всегда правильно и честно <…> Надеюсь, что в будущем такого не будет», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча.

Роман Ротенберг — сын бизнесмена Бориса Ротенберга и племянник бизнесмена Аркадия Ротенберга, друзей детства Владимира Путина. Роман Ротенберг занимает должность главного тренера СКА с января 2022 года, при этом в клубе он работает с 2011 года. Также Роман Ротенберг работает главным тренером сборной «Россия 25» и занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России.

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