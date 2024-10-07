Российская разведка в 2019 году завербовала депутата парламента Ирландии, когда Москва «пытылась разжечь напряженность» между Ирландией и Великобританией на фоне брекзита. Первой об этом со ссылкой на источник написало издание The Sunday Times, на следующий день аналогичный материал вышел в Politico, издание ссылалось уже на другие источники.

Собеседники Politico сообщили, что депутату не предъявлялись какие-либо обвинения — так как в его действиях формально не было состава преступления: следователи не нашли доказательств, что он передавал России секретные документы или получал из Москвы деньги. Сейчас предполагаемый «крот» остается депутатом парламента. Его имя не называется, так как он не является официальным подозреваемым.

The Sunday Times утверждает, что с помощью завербованного депутата Москва, в том числе, хотела наладить контакты с незаконными вооруженными группировками в Северной Ирландии — однако таких связей у него на самом деле не было.

Предположительно, пишет Politico, депутата завербовал российский дипломат Сергей Прокофьев. В марте 2022 года его вместе с еще тремя сотрудниками посольства объявили персонами нон-грата, обвинив в связях с разведкой.

В ноябре 2022 года МИД РФ запретил въезд в Россию нескольким десяткам ирландских политиков, назвав основанием их «антироссийский курс».

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