Мэра мексиканского города убили через шесть дней после вступления в должность

Мэр города в мексиканском штате Герреро, 43-летний Алехандро Аркос, был убит 6 октября, сообщает агентство Reuters.

Аркоса убили через шесть дней после того, как 30 сентября он вступил в должность мэра Чильпансинго, административного центра штата Герреро.

Информацию об убийстве подтвердила губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо. Она написала в соцсети X, что совершенное убийство «наполняет нас негодованием», а смерть Аркоса «оплакивает все общество Герреро». Генеральная прокуратура штата заявила, что расследует убийство.

Власти выступили с заявлениями об убийстве Алехандро Аркоса после того, как в WhatsApp начали распространять фотографии, на которых изображена отрубленная голова мэра. Reuters отмечает, что не смогло подтвердить подлинность снимка. Газета El Financiero сообщила, что останки Аркоса обнаружили в районе Вильяс-дель-Робле.

Алехандро Аркоса убили спустя три дня после того, как в Чильпансинго был застрелен новый секретарь городского совета Франсиско Тапиа.

Лидер мексиканской Институционно-революционной партии Алехандро Морено заявил, что Аркос и Тапиа были «честными чиновниками, которые стремились к прогрессу для своей общины». Морено призвал федеральную генеральную прокуратуру расследовать оба убийства.

В мексиканском штате Герреро в преддверии , прошедших в Мексике 2 июня, убили по меньшей мере шесть кандидатов на государственные должности, отмечает Reuters. Кроме того, в штате совершали нападения на журналистов.