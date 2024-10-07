Глава Белгородской области объявил о единовременной выплате трех миллионов рублей за подписание контракта на службу в армии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что жители региона, подписавшие контракт на службу в армии или решившие отправиться воевать в Украину в качестве добровольцев, получат единовременную выплату в 3 миллиона рублей. На совещании правительства региона Гладков сказал:

Начиная с сегодняшнего дня, то есть с 7 октября 2024 года до 31 декабря 2024 года, мы формируем новый уровень выплат для тех, кто подпишет контракты или уйдет добровольцем с территории Белгородской области. Из всех источников: из федерального бюджета, регионального бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных фондов выплата составит 3 миллиона рублей.

Единовременные выплаты для заключивших контракт на службу в ВС РФ складываются из федеральной, региональной и в ряде случаев муниципальной выплат. В июле 2024 года Татарстан поднял региональные выплаты до 1 миллиона рублей. С учетом федеральной и муниципальных частей, сообщалось тогда, заключившие контракт жители республики могли получить до 1,5 миллиона рублей, что на тот момент было одной из крупнейших в стране.

По данным «Настоящего времени», самую высокую выплату выделяли власти ХМАО — там она составляет 2,75 миллиона рублей.

Хроника войны. 7 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 7 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»