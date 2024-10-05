Как минимум 16 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине, пишет The Guardian.

В зоне бедствия оказались города Ябланица и Кониц, где 4 октября прошел сильный ливень, спровоцировавший внезапное наводнение. Дома местных жителей затопило ночью, пока они спали. Нахлынувшая вода привела к оползням, которые сошли на населенные пункты и отрезали целые районы. По словам местных жителей, помимо домов разрушены дороги, мосты, линии связи и электропередачи.

Среди погибших — маленький ребенок. Как минимум десять человек числятся пропавшими без вести.

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