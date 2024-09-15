Наводнение в Европе. Из-за проливных дождей затоплены тысячи домов, несколько человек погибли Фотографии

В странах Центральной и Восточной Европы — сильное наводнение. В выходные над материком прошел шторм «Борис», вызвавший проливные дожди. Наибольший ущерб от стихии понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Многие города и деревни в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии. В Польше и Чехии прорвало две плотины. Районы вокруг Вены объявлены зоной бедствия. В Братиславе действует режим чрезвычайной ситуации. В ряде регионов власти проводят экстренную эвакуацию граждан. По предварительным данным, в результате наводнения погибли как минимум семь человек (один пожарный-участник спасательной операции в Австрии, один человек в Польше, пятеро в Румынии). Еще несколько человек числятся пропавшими без вести в Чехии.

Затопленный город Глухолазы на юге Польши, 15 сентября 2024 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Глухолазы с высоты птичьего полета, 15 сентября 2024 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Затопленный автомобиль в Глухолазах Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Затопленное кладбище в городе Бжеще на юге Польши, 15 сентября 2024 года Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza / Reuters / Scanpix / LETA

Глухолазы, Польша Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA Город Есеник на северо-востоке Чехии, 15 сентября 2024 года Gabriel Kuchta / Getty Images

Деревня Липова-лазне в районе Есеника, Чехия David W Cerny / Reuters / Scanpix / LETA

Липова-лазне, 15 сентября 2024 года Martin Divisek / EPA / Scanpix / LETA

Есеник, Чехия David W Cerny / Reuters / Scanpix / LETA

Город Санкт-Пёльтен в Австрии, 15 сентября 2024 года Helmut Fohringer / APA / AFP / Scanpix / LETA

Санкт-Пёльтен, 15 сентября 2024 года Helmut Fohringer / APA / AFP / Scanpix / LETA

Глухолазы, Польша Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA Коммуна Куза Водэ в Румынии, 15 сентября 2024 года Andreea Campeanu / Reuters / Scanpix / LETA

Коммуна Пекя в Румынии, 15 сентября 2024 года Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA

Затопленная церковь в румынской коммуне Пекя, 15 сентября 2024 года Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA