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Наводнение в Европе. Из-за проливных дождей затоплены тысячи домов, несколько человек погибли Фотографии

Источник: Meduza

В странах Центральной и Восточной Европы — сильное наводнение. В выходные над материком прошел шторм «Борис», вызвавший проливные дожди. Наибольший ущерб от стихии понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Многие города и деревни в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии. В Польше и Чехии прорвало две плотины. Районы вокруг Вены объявлены зоной бедствия. В Братиславе действует режим чрезвычайной ситуации. В ряде регионов власти проводят экстренную эвакуацию граждан. По предварительным данным, в результате наводнения погибли как минимум семь человек (один пожарный-участник спасательной операции в Австрии, один человек в Польше, пятеро в Румынии). Еще несколько человек числятся пропавшими без вести в Чехии.

Затопленный город Глухолазы на юге Польши, 15 сентября 2024 года
Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA
Глухолазы с высоты птичьего полета, 15 сентября 2024 года
Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA
Затопленный автомобиль в Глухолазах
Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA
Затопленное кладбище в городе Бжеще на юге Польши, 15 сентября 2024 года
Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza / Reuters / Scanpix / LETA
Глухолазы, Польша
Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA
Город Есеник на северо-востоке Чехии, 15 сентября 2024 года
Gabriel Kuchta / Getty Images
Деревня Липова-лазне в районе Есеника, Чехия
David W Cerny / Reuters / Scanpix / LETA
Липова-лазне, 15 сентября 2024 года
Martin Divisek / EPA / Scanpix / LETA
Есеник, Чехия
David W Cerny / Reuters / Scanpix / LETA
Город Санкт-Пёльтен в Австрии, 15 сентября 2024 года
Helmut Fohringer / APA / AFP / Scanpix / LETA
Санкт-Пёльтен, 15 сентября 2024 года
Helmut Fohringer / APA / AFP / Scanpix / LETA
Глухолазы, Польша
Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA
Коммуна Куза Водэ в Румынии, 15 сентября 2024 года
Andreea Campeanu / Reuters / Scanpix / LETA
Коммуна Пекя в Румынии, 15 сентября 2024 года
Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA
Затопленная церковь в румынской коммуне Пекя, 15 сентября 2024 года
Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA