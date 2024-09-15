Наводнение в Европе. Из-за проливных дождей затоплены тысячи домов, несколько человек погибли Фотографии
В странах Центральной и Восточной Европы — сильное наводнение. В выходные над материком прошел шторм «Борис», вызвавший проливные дожди. Наибольший ущерб от стихии понесли Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Многие города и деревни в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии. В Польше и Чехии прорвало две плотины. Районы вокруг Вены объявлены зоной бедствия. В Братиславе действует режим чрезвычайной ситуации. В ряде регионов власти проводят экстренную эвакуацию граждан. По предварительным данным, в результате наводнения погибли как минимум семь человек (один пожарный-участник спасательной операции в Австрии, один человек в Польше, пятеро в Румынии). Еще несколько человек числятся пропавшими без вести в Чехии.