В МВД Башкортостана заявили, что у них нет сведений об освобождении Лилии Чанышевой. Два месяца назад она вышла на свободу по обмену

У министерства внутренних дел по Республике Башкортостан нет сведений об освобождении соратницы Алексея Навального Лилия Чанышевой или о прекращении ее уголовного преследования в России. Об этом говорится в справке о наличии/отсутствии судимости, которую получила Чанышева. Скриншот справки она опубликовала в своем телеграм-канале.

В документе говорится, что в 2023 году суд в Уфе приговорил Чанышеву к девяти с половиной годам лишения свободы (на самом деле, в 2023 году Чанышеву приговорили к семи с половиной годам, а увеличили срок до девяти с половиной лет уже в 2024 году — прим. «Медузы»).

«Сведений об освобождении не имеется», — говорится в справке. Там отмечается, что сведений о факте уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования на территории России Чанышевой также нет.

Аналогичную информацию о себе ранее получил Кевин Лик — еще один политзаключенный, освобожденный в рамках обмена.

Лилия Чанышева — бывшая глава штаба Навального в Уфе. Она была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», возбужденного против Навального и его сторонников. В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы. Ее признали виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества». В марте 2024 года прокуратура потребовала ужесточить приговор Чанышевой, срок был увеличен до девяти с половиной лет.

Россия и страны Запада 1 августа провели масштабный обмен заключенными. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Взамен страны Запада передали России восьмерых граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж и взлом компьютерных сетей.

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