Кевин Лик — один из политзаключенных, освобожденных по обмену, — запросил справку об отсутствии судимости. МВД России ответило: «Сведений об освобождении нет»
Гражданин Германии и России, 19-летний Кевин Лик, освобожденный в августе в рамках обмена заключенными, сообщил «Медузе», что получил от МВД России справку о наличии (отсутствии) судимости, согласно которой с него не сняли судимость.
Кевин Лик запросил соответствующую справку у МВД через несколько дней после освобождения, 9 августа. Ответ предоставило министерство внутренних дел по Республике Адыгея, документ датирован 2 сентября.
В документе говорится, что Верховный суд Адыгеи 28 декабря 2023 года приговорил Кевина Лика к четырем годам колонии и одному году ограничения свободы, признав виновным по статье 275 УК (государственная измена). В апелляционной инстанции, сказано в справке, 3 апреля 2024 года исключили из приговора дополнительное наказание в виде ограничения свободы. «Сведений об освобождении не имеется», — отмечается в документе.
В МВД России пока не комментировали эту информацию.
Кевин Лик говорил «Медузе» после освобождения, что уголовное дело в отношении него возбудили из-за фотографий военной части, которые он сделал из окна своей квартиры в Майкопе. По его словам, он сделал снимки для личного пользования, но сотрудники ФСБ написали в его показаниях, что он якобы собирался передать эти фотографии спецслужбам Германии. Кевин Лик считает, что дело против него начали, чтобы пополнить обменный фонд.