В Беларуси дали от двух до 25 лет колонии 12 обвиняемым по делу о взрыве на аэродроме, где стоял российский самолет А‑50

Минский городской суд вынес приговор по делу о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском в феврале 2023 года, в результате чего получил повреждения российский самолет-разведчик А-50. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Беларуси 4 октября.

Четверо подсудимых — Николай Швец, Александр Азаров, Виталий Якутик и Михаил Демин — признаны виновными по статьям об акте терроризма и умышленном приведении в негодность средства воздушного транспорта.

Кроме того, Азарова, Демина, Якутика, Дениса Соколова, Евгению Точицкую, Максима Лопатина и Сергея Лопарева признали виновными в государственной измене, а Швеца, Аллу Яцуту и Олега Сычева — в агентурной деятельности.

Кроме того, Швеца признали виновным по статьям о прохождении обучения для участия в террористической деятельности и о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Николай Швец, которого прокуратура называет «исполнителем акта терроризма», получил 25 лет лишения свободы, другие обвиняемые в терроризме — от 15 до 25 лет колонии. Остальным обвиняемым назначили различные сроки от двух лет и трех месяцев до 15 лет лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона Беларусь», в список обвиняемых вошли семь человек, которых нет в Беларуси: это Александр Азаров, Евгения Точицкая, Сергей Лопарев, Виталий Якутик, Алла Яцута, Михаил Демин и Николай Швец. В начале июля стало известно, что Швеца выдали Украине, обменяв на осужденного митрополита УПЦ Ионафана.

Диверсия в Мачулищах произошла 26 февраля 2023 года. Очевидцы сообщили, что в районе авиабазы прозвучали взрывы. Белорусские активисты из BYPOL заявили, что беспилотники атаковали российский самолет А-50, который находился на аэродроме.

В BYPOL утверждали, что причастные к взрывам выехали за границу, а поврежденный самолет «не сможет уже летать». Белорусский государственный телеканал «Беларусь-1» утверждал, что самолет не получил повреждений. Украинский телеграм-канал «Реальная война» в марте 2023 года опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан удар дрона по носу самолета А-50. Александр Лукашенко говорил, что А-50 не получил значительных повреждений, но его отправили на ремонт в Россию.

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