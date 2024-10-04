Александр Лукашенко заявил, что российские и украинские беспилотники, применяемые во время войны, попадают в воздушное пространство Беларуси из-за средств радиоэлектронной борьбы. Об этом Лукашенко сказал 4 октября во время общения с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области Беларуси. Видео со встречи опубликовало белорусское государственное агентство «Белта».

«Сейчас массово начали клепать эти беспилотники. Украина вот планирует получить чуть ли не пять миллионов беспилотников, произвести и закупить. А россияне, понимаете, — еще больше. Но меня что настораживает, что закупить-то закупили, а управлять еще ими не умеют», — сказал Лукашенко.

По его словам, из-за применения средств радиоэлектронной борьбы беспилотники «сбиваются с пути». «И они то влево, то вправо залетают. Теряют ориентацию. Несколько случаев таких было, [когда беспилотники залетали в Беларусь]. С одной стороны и с другой — со стороны России и со стороны Украины», — сказал Лукашенко.

Также он прокомментировал сообщение мониторингового паблика «Беларускі Гаюн» (по выражению Лукашенко — «наши беглые») о том, что 3 октября три российских беспилотника типа «Шахед» залетели из Черниговской области Украины в воздушное пространство Беларуси, когда там находился вертолет с Лукашенко. «Мелкая пакость, провокация», — сказал Лукашенко, комментируя эти данные.

«Думаю, что со временем, мы научимся управлять этими беспилотниками. И нам не придется их перехватывать и некоторые сбивать. Много мы сбиваем беспилотников, мы не смотрим, это российские или украинские», — заявил Лукашенко. Он добавил, что Беларусь готова ответить, «если не дай бог что».

Воздушные силы Вооруженных сил Украины регулярно сообщают о том, что во время атак российских беспилотников по регионам Украины некоторые дроны уходят в воздушное пространство Беларуси.