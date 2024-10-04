Российские стриминги начнут маркировать артистов, объявленных «иноагентами»

Российские стриминговые сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» с 4 октября начнут маркировать музыку исполнителей, которых Минюст РФ объявил «иностранными агентами». Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов», — написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, Роскомнадзор будет «внимательно следить» за тем, как платформы и правообладатели исполняют это требование, и наказывать в случае выявленных нарушений.

Как убедилась «Медуза», на момент выхода этой заметки требование о маркировке «иноагентов» в российских стримингах пока не выполняется.

Сейчас авторов, объявленных властями РФ «иноагентами», маркируют СМИ и книжные издательства.

Читайте также

Минюст приписал «иноагентам» фейковые аккаунты в соцсетях — и в теории это позволит властям заводить на своих критиков любые уголовные дела. Но разве фейки нельзя разоблачить в суде? 7 карточек