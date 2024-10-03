Суд в Москве приговорил 59-летнюю медсестру к восьми годам колонии за два антивоенных поста

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии медсестру Ольгу Меньших, обвиненную в распространении «фейков» про армию РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона».

Кроме того, ей запретили в течение трех лет после освобождения администрировать сайты.

Ольге Меньших 59 лет. Она работает медсестрой-анестезиологом в медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве.

Поводом для уголовного преследования Меньших стали два антивоенных поста во «ВКонтакте», в которых она рассказывала об обстреле Винницы и оккупации Бучи российскими войсками. Сейчас публикации удалены. На страницу Меньших были подписаны 15 человек.

Следствие посчитало, что своими постами подозреваемая «создала видимость противоправной, нарушающей международное законодательство деятельности вооруженных сил России и органов государственной власти».

Меньших задержали в апреле 2024 года. При обыске силовики выпилили дверь ее квартиры циркулярной пилой. Задержанную отправили под домашний арест. 12 сентября Меньших перевели в СИЗО из-за того, что она из-за больного зуба сходила на экстренный прием к стоматологу. Суд посчитал это нарушением меры пресечения.

Из материалов дела, которые изучила «Медиазона», следует, что ФСБ «наводила справки» о Меньших до того, как против нее завели уголовное дело. Известно, что в последние годы ей назначали административные наказания.

Медсестра не признала свою вину в суде.

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