Корреспондентка 74.ru спросила у Екатерины Мизулиной, почему у нее нет детей. Вместо ответа журналистку опросили силовики

Представители силовых структур опросили журналистку челябинского издания 74.ru после того, как она задала вопрос о детях главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом 3 октября сообщается на сайте издания.

Мизулина встретилась в Челябинске со школьниками и студентами, а также поговорила с журналистами. Во время общения корреспондентка 74.ru спросила у Мизулиной, почему у нее нет детей. Судя по публикации в телеграм-канале издания, такой вопрос СМИ попросил задать кто-то из школьников или студентов. В публикации издания отмечается, что Мизулина «выступает против пропаганды чайлдфри и за семейные ценности».

Между Мизулиной и журналисткой состоялся такой диалог:

Мизулина: Откуда у вас такая информация?

Журналистка: Значит, есть?

Мизулина: Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю.

Затем, как рассказали очевидцы, стоявшие ближе к Мизулиной, глава Лиги безопасного интернета попросила сотрудников силовых структур «пробить по базе» журналистку. К корреспондентке подошли несколько сотрудников в штатском. Они попросили предъявить документы, после чего сфотографировали ее паспорт.

«Затем силовики задали журналистке вопрос, где она училась, в каком вузе, на каком факультете, а также поинтересовались, как поживает один из ее друзей. Молодого человека, попадавшего в поле зрения полиции из-за участия в работе оппозиционных политических объединений, назвали по имени и отчеству», — говорится в публикации издания.

В Госдуму 25 сентября внесли два законопроекта о запрете «пропаганды чайлдфри». Один законопроект запрещают использовать информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения», в СМИ, рекламе и фильмах. Другой законопроект вводит административные штрафы до пяти миллионов рублей.

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