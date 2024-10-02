Задержан подозреваемый в похищении трех детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков. Одно животное погибло

Во Владимирской области задержан подозреваемый в похищении трех детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков, сообщил источник РИА Новостей.

«Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб», — рассказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, все ли три похищенных животных были при подозреваемом во время задержания.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Shot и Mash утверждают, что задержанный успел продать одного детеныша кенгуру в Москве, а второго собирался обменять на редкую обезьяну. Подозреваемого вычислили спецслужбы, после того как в районе мест похищения был зафиксирован один и тот же телефонный номер. Задержанный, пишут каналы, оказался низкорослым человеком.

О том, что сотрудники полиции в Калужской и Ярославской областях расследуют похищение трех детенышей кенгуру, стало известно накануне. Как сообщалось, одного кенгуренка украли из зоопарка в Ярославле в ночь на 27 сентября, еще двух шестимесячных кенгуру украли в Калужской области в ночь на 30 сентября. Полиция возбудила уголовные дела о краже (статья 158 УК).