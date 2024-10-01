В России за неделю похитили трех детенышей кенгуру

Полиция в Калужской и Ярославской областях расследует кражу трех детенышей кенгуру, следует из сообщений региональных управлений МВД.

Двух детенышей кенгуру украли с территории парка в Жуковском районе Калужской области, сообщила региональная полиция в своем телеграм-канале 1 октября. Сообщение о краже поступило в МВД 30 сентября.

Кражу совершили в парке птиц «Воробьи», сообщил местный журналист Евгений Серкин. По его словам, похитители проникли на территорию, порезали сетку вольера и забрали кенгурят, которые недавно стали покидать сумку матери. «По словам сотрудников парка, без должного ухода кенгурята не выживут», — заявил Серкин.

Владелец парка «Воробьи» Александр Белявский рассказал RTVI, что двух шестимесячных кенгуру украли в ночь на 30 сентября. «Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих [детенышей кенгуру]», — сообщил он.

Одного кенгуру украли из зоопарка в Ярославе в ночь на 27 сентября, сообщает «Коммерсант». В зоопарке рассказали, что детеныш кенгуру по кличке Крош пропал из вольера около четырех часов утра. По неофициальным данным, которые приводит Национальная служба новостей, во время кражи в зоопарке не работали камеры наблюдения, был поврежден кабель.

В зоопарке Ярославля сообщили изданию «Подъем», что опасаются за состояние кенгуренка. В учреждении сомневаются, что Кроша смогут правильно содержать, если только это не «другой зоопарк с такими же условиями». «У животных у каждого свой рацион сформированный, свои условия в вольере, понятно, что это стресс для него. У него теплый домик и уличный вольер. Он может существовать без матери, но все равно еще зависим от нее, он еще кенгуренок», — добавили в зоопарке.

Директор зоопарка и депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили от комментариев отказался. «Правоохранительные органы работают», — сказал он «Коммерсанту». В полиции Ярославля сообщили 30 сентября, что расследование дела о краже ведет следственный отдел МВД по Заволжскому городскому району, не приведя других подробностей.

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный допустил в разговоре с RTVI, что кражи из двух парков — «это какой-то частный заказ». «На сегодняшний день все зоосообщество активно включилось в поиск этих животных. Примечательно, что пропавшие — это молодые кенгуру, которым требуется особый уход, внимание людей. Как только они где-то появятся, об этом будет мгновенно известно», — заявил Запашный.