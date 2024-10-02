Возле посольства Израиля в Дании произошли два взрыва

В Копенгагене в районе, где расположено посольство Израиля, произошли два взрыва, сообщила полиции. По ее данным, в результате взрывов никто не пострадал. Связь с взрывов с посольством Израиля выясняется, пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции Копенгагена.

Более подробную информацию о произошедшем и ходе расследования полиция обещает сообщить позднее.

Посольство Израиля пока никак не прокомментировало сообщения о взрывах.

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