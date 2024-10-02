Колпинский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Артема Табачука, которого обвиняли в избиении до смерти своей подруги, солистки музыкальной группы Una Анастасии Котовой.

Суд признал Табачука виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга 2 октября.

Суд посчитал доказанным, что 15 мая 2024 года Табачук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры избил 37-летнюю подругу в доме в Колпино. Он не менее 25 раз ударил ее ногами по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая умерла на месте преступления. Ранее сообщалось, что Табачук полностью признал вину и дал «изобличающие себя показания».

Суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда матери погибшей в размере 800 тысяч рублей.