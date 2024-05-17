Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя города Артема Табачука, которого обвиняют в избиении до смерти своей подруги, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным ТАСС, речь идет о петербуржце, избившем солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову.

В сообщении пресс-службы судов говорится, что 15 мая Табачук, находясь в квартире дома в Колпино в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей К. «не менее 15 ударов в голову и туловище» правой ногой «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Табачуку вменяют статью об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК). Он полностью признал вину и дал «изобличающие себя показания», говорится в сообщении пресс-службы. Табачук просил для себя другую меру пресечения, но суд отправил его под арест до 15 июля.

О смерти Анастасии Котовой сообщается на странице группы Una. «15 мая трагически погибла Una (Анастасия Котова). Скоро Вы услышите ее последнюю песню», — говорится в сообщении.

По данным «Фонтанки», вечером в этот же день 31-летний Табачук позвонил по номеру 112 и рассказал, что после драки его девушка лежит в крови. Прибывшему на место наряду полиции, обнаружившему тело Анастасии, он пояснил, что был пьян и убил ее.