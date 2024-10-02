«Стена молчания разрушена». Адвокаты объявили об исках от 120 человек, обвиняющих рэпера Дидди в сексуализированном насилии

В течение месяца в суды Нью-Йорка, Калифорнии и Флориды будут поданы 120 индивидуальных исков от пострадавших от сексуализированного насилия со стороны рэпера Дидди (настоящее имя — Шон Джон Комбс, ранее также был известен под псевдонимами Пафф Дэдди и Пи Дидди). Об этом объявила команда юристов, представляющих интересы потерпевших.

«Самый большой секрет в индустрии развлечений, который на самом деле вовсе не был секретом, наконец-то был раскрыт миру. Стена молчания теперь разрушена», — заявил на пресс-конференции в Хьюстоне адвокат Тони Бузби.

Юрист Эндрю Ван Арсдейл в интервью The Washington Post назвал иски «беспрецедентными по масштабу». По его словам, возраст предполагаемых жертв рэпера на момент насилия составлял от девяти до 38 лет. Преступления происходили в 2000-е — 2010-е годы, когда Дидди находился на пике своей популярности.

В исках говорится, что пострадавшие подвергались насилию на закрытых частных вечеринках с участием звезд шоу-бизнеса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. Их накачивали наркотиками, снимали на видео, запугивали и платили крупные суммы за молчание. Также утверждается, что свидетелями и соучастниками насилия были многие известные люди. «Настанет день, когда мы назовем имена помимо Шона Комбса. И имен будет много… И эти имена вас шокируют, — заявил Бузби на пресс-конференции. — Я говорю о людях, которые участвовали, поощряли и подстрекали его. Они знают, кто они».

Истцы решили обратиться в суд после того, как Дидди задержали в середине сентября в Нью-Йорке, предъявив ему обвинения в сговоре с целью вымогательства и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. До этого весной полиция проводила обыски в домах рэпера в Лос-Анджелесе и Майами, изъяв телефоны, ноутбуки и планшеты музыканта.

Адвокат Дидди Эрика Вольф в очередной раз отвергла обвинения, выдвигаемые против рэпера. «Как подчеркнула юридическая команда мистера Комбса, он не может рассматривать каждое беспочвенное обвинение в том, что уже стало безрассудным медиа-цирком. Тем не менее, мистер Комбс решительно и категорически отрицает как ложное и клеветническое любое утверждение в том, что он совершил сексуализированное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов», — цитирует The Washington Post заявление юристов Дидди.

Что происходило ранее

Рэпера Дидди обвиняют в сексуализированном насилии и торговле людьми. Двум его предполагаемым жертвам на момент преступления было 16 и 17 лет Он все отрицает, пока остается на свободе — но уже теряет свою бизнес-империю

Что происходило ранее

Рэпера Дидди обвиняют в сексуализированном насилии и торговле людьми. Двум его предполагаемым жертвам на момент преступления было 16 и 17 лет Он все отрицает, пока остается на свободе — но уже теряет свою бизнес-империю