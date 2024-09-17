В США задержали рэпера Дидди. Ему грозят несколько обвинений в сексуализированном насилии

Полиция Нью-Йорка задержала рэпера Дидди (настоящее имя — Шон Джон Комбс, ранее также был известен под псевдонимами Пафф Дэдди и Пи Дидди), сообщает АР.

Ожидается, что 17 сентября музыкант предстанет перед федеральным окружным судом Манхэттена, где ему предъявят официальные уголовные обвинения.

В ноябре 2023 года певица Cassie (Кассандра Вентура) — бывшая девушка Дидди и артистка его лейбла — заявила, что рэпер на протяжении нескольких лет избивал ее и насиловал.

Полиция начала расследование, в ходе которого еще несколько человек обвинили Дидди в насилии, торговле людьми, причастности к торговле наркотиками и отмывании денег.

Как отмечает CNN, в общей сложности с ноября 2023-го против Дидди подали девять судебных исков с обвинениями в сексуализированном насилии.

В марте 2024 года полиция проводила обыски в домах рэпера в Лос-Анджелесе и Майами-Бич, изъяв телефоны, ноутбуки и планшеты музыканта.

Подробнее об обвинениях

Рэпера Дидди обвиняют в сексуализированном насилии и торговле людьми. Двум его предполагаемым жертвам на момент преступления было 16 и 17 лет Он все отрицает, пока остается на свободе — но уже теряет свою бизнес-империю

Подробнее об обвинениях

Рэпера Дидди обвиняют в сексуализированном насилии и торговле людьми. Двум его предполагаемым жертвам на момент преступления было 16 и 17 лет Он все отрицает, пока остается на свободе — но уже теряет свою бизнес-империю