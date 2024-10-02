Россия и Украина использовали рекордное число беспилотников в ходе взаимных атак в сентябре

И российские, и украинские военные в сентябре запустили рекордное с начала войны количество дронов. Соответствующие подсчеты сделало «Агентство» на основе отчетов Минобороны РФ и ВСУ.

Согласно заявлениям Минобороны РФ, над международно признанной территорией России за месяц было сбито 886 беспилотников. Месяцем ранее ведомство отчитывалось о 751 уничтоженном дроне.

Из отчетов ВСУ следует, что в течение сентября российские военные запустили по Украине 1331 ударный беспилотник «Шахед». В августе украинские военные сообщали об атаках 790 беспилотников против 426 в июле.

Сентябрь, пишет «Агентство», также стал первым отдельно взятым календарным месяцем с начала войны, в ходе которого атаки дронов с обеих сторон были ежедневными.

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября заявил, что по итогам 2024 года производство беспилотников по сравнению с 2023 годом планируется увеличить «практически в 10 раз».

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