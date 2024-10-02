Правительство РФ предложило отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения и ориентироваться на инфляцию

Правительство России предложило изменить с 2026 года методику расчета прожиточного минимума. В правительстве считают, что необходимо отказаться от привязки к и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму вместе с проектом трехлетнего бюджета.

Предполагается, что размер индексации прожиточного минимума на душу населения будет каждый год определяться федеральным законом.

Такое решение предлагается в условиях «высоких инфляционных рисков» и «значительного превышения фактической инфляции над прогнозной». По мнению правительства, новый механизм индексации позволит оперативнее реагировать на инфляционные риски.

В 2024 году прожиточный минимум составил 15 453 рубля. На 2025 год власти рассчитали этот показатель по медианному доходу за 2023 год, величина которого, по данным Росстата, составила 40 121 рубль. По этой методике прожиточный минимум на следующий год установлен на уровне 17 733 рубля. Показатель для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 259 рублей, для детей — 17 201 рубль.

По словам ведущего эксперта направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Игоря Полякова, привязка прожиточного минимума к медианному доходу принималась с расчетом на то, что власти смогут держать инфляцию под контролем. Однако на практике получилось, что «инфляция скакала и в последние годы поднялась выше прогнозов». Гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов отметил, что привязка к медиане утратила актуальность на фоне роста зарплат, повышение которых происходит неравномерно и охватывает только часть отраслей. В результате медиана не дает объективной картины.

До конца 2020 года прожиточный минимум (так же, как и МРОТ) рассчитывался на основе минимальной потребительской корзины. С 2021 года правительство постановило, что размер прожиточного минимума будет складываться как 44,2% от величины медианного дохода граждан за два предшествующих года. «Ведомости» напоминают, что практику определения прожиточного минимума без привязки к медианному доходу правительство опробовало в 2022 году. Тогда этот показатель индексировался дважды за год: прожиточный минимум повысили с 11 653 рублей до 12 653 рубля в первом полугодии и до 13 919 рублей — во втором.

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