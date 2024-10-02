Красноярского оппозиционного депутата Александра Глискова приговорили к 10 годам строгого режима по делу о взятке

Центральный районный суд Красноярска приговорил депутата законодательного собрания края Александра Глискова к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), сообщает местное издание «Проспект Мира».

По версии следствия, весной 2017 года Глисков угрожал уволить замруководителя дорожного предприятия «КрайДЭО» Самеда Юсубова и требовал от него взятку в размере пяти миллионов рублей в обмен на сохранение должности и на «покровительство». Утверждается, что Юсубов передал миллион через посредников. Обвинение запрашивало для Глискова 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

Защита Глискова указывала, что дело строится на показаниях двух свидетелей, основной из которых — сам Юсубов. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, однако в феврале 2024 года его прекратили из-за истечения сроков давности.

Сам Глисков назвал свое дело сфабрикованным, и заявил, что обвинение «не понятно, не конкретно, не правдоподобно». «Реальная цель — выдавить меня из политики. Очень многих влиятельных людей я раздражал своими какими-то романтическими представлениями о том, что депутаты должны ходить в народ, слушать его, поднимать все болезненные вопросы, побеждать на выборах партию власти», — сказал он в последнем слове на суде.

В сентябре 2013 года Глисков избрался депутатом городского совета Красноярска, в 2016 году стал депутатом законодательного собрания региона от партии ЛДПР. В 2021 году Глискова переизбрали депутатом.

В 2023 году Глисков участвовал в выборах губернатора Красноярского края и занял второе место с 11,8% голосов, проиграв Михаилу Котякову, которого Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности после отставки предыдущего главы Александра Усса. В ходе выборов команда Глискова заявляла, что «Единая Россия» скупала голоса избирателей за 300 рублей.

Глискова задержали 1 ноября 2023 года. На следующий день его отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки. В декабре за Глискова поручился лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий; отпустить Глискова из СИЗО также требовали жители Красноярска, записавшие обращение к Владимиру Путину в преддверии прямой линии президента.