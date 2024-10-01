Власти Петербурга передумали и разрешили провести траурную церемонию памяти жертв нацистов

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга заявила, что Еврейский общинный центр может провести 6 октября траурную церемонию, которая посвящена памяти евреев, убитых нацистами в 1941 году в городе Пушкине. Об этом сообщает «Бумага».

Центру сообщили об изменении решения по телефону, соответствующий документ они еще не получили.

30 сентября Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга сообщал, что администрация района запретила проводить траурную церемонию.

В ответе администрации, который опубликовал центр, говорится, что в городе установлен запрет на публичные мероприятия из-за коронавируса. В предыдущие три года власти не запрещали церемонию.

С сентября 1941 года по январь 1942 года во время оккупации города Пушкин немецкой армией были расстреляны 250 евреев. В октябре 1991 года в сквере недалеко от Александровского дворца установили скульптуру Вадима Сидура «Формула скорби». С тех пор там ежегодно каждое первое воскресенье октября проходит церемония в память об убитых евреях.