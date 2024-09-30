Власти Петербурга не разрешили провести траурную церемонию памяти жертв нацистов. Запрет объяснили коронавирусными ограничениями

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга не разрешила провести траурную церемонию, которая посвящена памяти евреев, убитых нацистами в 1941 году в городе Пушкине. Об этом сообщил Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга.

В ответе администрации, который опубликовал центр, говорится, что в городе установлен запрет на публичные мероприятия из-за коронавируса. Власти сослались на соответствующее постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 года.

В 2021, 2022 и 2023 годах власти не запрещали церемонию.

«Публичная церемония не состоится, но все, кто считает для себя важным почтить память евреев города Пушкина, павших жертвами нацистского геноцида, могут самостоятельно прийти к памятнику „Формула скорби“ в любое время 6 октября, в годовщину трагических событий 1941 года. Прийти, чтобы зажечь поминальную свечу, прочитать молитву, по традиции положить камушек к подножию мемориала», — говорится в сообщении Еврейского общинного центра.

В сентябре 1941 году вермахт вошел на территорию города Пушкин в Ленинградской области. Практически сразу после начала оккупации города немцы начали расстреливать проживавших там евреев. С сентября 1941 года по январь 1942 года были расстреляны 250 евреев. В октябре 1991 года в сквере недалеко от Александровского дворца установили скульптуру Вадима Сидура «Формула скорби». С тех пор там ежегодно каждое первое воскресенье октября проходит церемония в память об убитых евреях.