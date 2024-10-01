Петр Авен обвинил в клевете активиста из Латвии Дмитрия Саввина. Местные журналисты сообщали, что Саввин мог участвовать в скоординированной с Невзлиным кампании против миллиардера

Миллиардер обратился в Государственную полицию Латвии с заявлением о клевете против недавно получившего латвийское гражданство активиста , сообщил агентству Leta адвокат бизнесмена Янис Розенбергс.

В заявлении миллиардера утверждается, что Саввин опубликовал в своем фейсбуке несколько «принижающих Авена» сообщений, не соответствующих действительности.

Также в заявлении упоминается информация из расследования программы De facto Латвийского телевидения о том, что Саввин за распространение клеветы мог получить деньги от литовского фонда Cooperation for Democracy бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина. В комментарии De facto Саввин подтвердил, что публично выступает против Авена, но отрицал связь с Невзлиным.

Бизнесмен считает, что цель распространения о нем ложных сообщений — попытка добиться политических и юридических ограничений для Авена не только в Латвии, но и в других странах.

Подробнее о расследовании De facto и предполагаемой кампании против Авена

Леонид Невзлин в переписке с юристом Анатолием Блиновым обсуждал покупку заказных материалов в латвийских СМИ против российских бизнесменов — и кампанию против Петра Авена Главное из расследования «De facto»

Подробнее о расследовании De facto и предполагаемой кампании против Авена

Леонид Невзлин в переписке с юристом Анатолием Блиновым обсуждал покупку заказных материалов в латвийских СМИ против российских бизнесменов — и кампанию против Петра Авена Главное из расследования «De facto»