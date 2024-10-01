«Коммерсант»: у продавцов товаров на российских маркетплейсах возникли трудности с платежами через банки Китая

Продавцы товаров на российских маркетплейсах сообщили о трудностях провода платежей через китайские банки, пишет «Коммерсант».

«Сейчас стало сложно провести трансграничные расчеты для закупки в Китае товаров повседневного спроса, включая одежду и продукты питания», — рассказал изданию индивидуальный предприниматель из Хабаровска Максим Силин. Предприниматель из Благовещенска Константин Кирсанов, продающий товары на одном из российских маркетплейсов, в свою очередь сообщил, что привезти товар в Россию из ближайшего китайского города «можно за пару-тройку часов, но при этом китайские банки переводят предоплату держателю продукции чуть ли не две недели».

Подсчеты Модульбанка и PRO Wildberries, с которыми ознакомилось издание, показывают, что доля Китая в общих расчетах продавцов, работающих на российских маркетплейсах, снизилась до 51,1% с 67,8%. Банки Китая, опасаясь наложения вторичных санкций со стороны Запада, увеличили сроки проверки платежей, поступающих из России, указывают авторы исследования.

При этом представители крупнейших российских маркетплейсов подчеркнули, что трудности трансграничными платежами между РФ и КНР не влияют критически на общую ситуацию — число китайских продавцов на площадках растет, как и их обороты.

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