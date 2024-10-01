ФСБ отчиталась о задержании 39 «участников радикальных интернет-групп». Ведомство утверждает, что они готовили нападения по указке «украинских кураторов»

ФСБ сообщила, что провела в 78 регионах России оперативно-розыскные мероприятия в отношении «участников радикальных интернет-групп». В результате почти 40 человек были задержаны, сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Всего сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников «деструктивных интернет-сообществ», включая 156 несовершеннолетних.

По итогу спецоперации ведомство задержало 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет. ФСБ утверждает, что они — «сторонники деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей».

Спецслужба установила, что девять несовершеннолетних причастны к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в других публичных местах.

При обысках у задержанных, заявили в ФСБ, изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также «символика и пропагандистские материалы террористических организаций».

Кроме того, у задержанных, как утверждается, нашли переписку в мессенджере Discord «с украинскими кураторами». В сообщениях, заявили в ФСБ, содержатся инструкции «по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений».

О возбуждении уголовного дела не сообщается.

Газета «Коммерсант» сообщала, что мессенджер Discord вскоре может быть заблокирован в России на основании обвинений в нарушении законодательства. Роскомнадзор утверждает, что направил администрации мессенджера требования удалить 947 противоправных материалов, «в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

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РКН готовится заблокировать Discord. Этот мессенджер создавали для геймеров, но им пользуются даже участники войны в Украине Аудитория сервиса в России — 40 миллионов человек