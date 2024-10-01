Белый дом получил информацию о скорой атаке Ирана по Израилю баллистическими ракетами

США полагают, что Иран в ближайшее время готовит атаку баллистическими ракетами по Израилю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление неназванного представителя Белого дома.

«Соединенные Штаты располагают данными о том, что Иран готовится в ближайшее время осуществить атаку баллистическими ракетами по Израилю. Мы активно поддерживаем оборонительные мероприятия, чтобы защитить Израиль от этой атаки», — говорится в сообщении.

Представитель Белого дома подчеркнул, что прямая атака в отношении Израиля приведет к «серьезным последствиям» для Ирана.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, подтвердил, что США передали Иерусалиму информацию о готовящейся ракетной атаке Ирана. По словам Хагари, сейчас Израиль не видит прямой угрозы, но готов отразить атаку в случае, если она состоится.

Иран несколько дней назад пообещал ответить на убийство генерал-майора иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Он погиб в результате израильского удара по Бейруту вместе с лидером «Хизбаллы» Хасаном Насраллой.

В апреле Иран впервые в истории напрямую атаковал территорию Израиля — из Ирана были запущены несколько сотен беспилотников и ракет, практически все они были перехвачены. Атака стала ответом на удар по иранской дипмиссии в Дамаске, в результате которой были убиты несколько высокопоставленных офицеров КСИР. По неофициальным каналам Иран тогда дал понять, что не настроен на эскалацию.

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