Reuters: один из лидеров ХАМАС в Ливане убит в результате удара израильской авиации. Также ЦАХАЛ нанес удар по центру Бейрута

Один из лидеров ХАМАС в Ливане Фатех Шериф Абу эль-Амин убит в результате удара израильской авиации по его дому в лагере палестинских беженцев в городе Сур (Тир) на юге страны, сообщает Reuters.

Вместе с ним были убиты его жена, сын и дочь. В Армии обороны Израиля убийство эль-Амина не комментировали.

Также Израиль нанес удар по району Кола в Бейруте, в результате которого были убиты трое лидеров . Их имена не сообщаются. По словам очевидцев, удар пришелся по верхнему этажу жилого дома, пишет Reuters.

Впервые со времен второй ливанской войны 2006 года израильская авиация нанесла удар по центру Бейрута — за пределами района Дахия, где располагался штаб «Хизбаллы» и другие объекты, связанные с движением.

В ЦАХАЛ удар по Бейруту также не комментировали. Последнее сообщение Армии обороны Израиля касается атаки на «десятки объектов» «Хизбаллы» в районе Бекаа в Ливане. Также Армия обороны Израиля сообщила об атаках на военные здания «Хизбаллы» «в различных районах южного Ливана».

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которые «Хизбалла» использует для оперативной связи, на следующий день таким же образом начали взрываться рации. Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла возложил ответственность за проведение этой операции на Израиль. В правительстве Израиля официально это отрицают, но негласно источники в израильской разведке подтверждают свою причастность к взрывам.

Вечером 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по штабу «Хизбаллы» в южном пригороде Бейрута Дахия, а затем еще по ряду объектов там же. Целью удара был лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла. На следующий день группировка подтвердила, что он убит. ЦАХАЛ отмечает, что «Хизбалла» при размещении своих объектов зачастую использует жилые дома, располагая штабы под ними в бункерах.

По данным министерства здравоохранения Ливана, за последние две недели погибли более тысячи ливанцев, еще шесть тысяч человек получили ранения. Около миллиона человек покинули свои дома.

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«Говорить о том, что с „Хизбаллой“ покончено, пока рано» Востоковед Руслан Сулейманов — о том, что будет после убийства Хасана Насраллы в Ливане

что будет после убийства насраллы

«Говорить о том, что с „Хизбаллой“ покончено, пока рано» Востоковед Руслан Сулейманов — о том, что будет после убийства Хасана Насраллы в Ливане