Путин включил в состав Совбеза своего помощника Алексея Дюмина, а также Дениса Мантурова и Веронику Скворцову

Владимир Путин включил в состав Совета безопасности четверых новых членов и исключил из него бывшего полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, свидетельствует официальный указ.

В состав Совбеза включены занимающий пост помощника президента Алексей Дюмин, первый заместитель главы правительства Денис Мантуров, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, а также начальник Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец.

Из состава Совбеза исключен первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев. В конце сентября Якушева освободили от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, а затем делегировали в Совфед от Тюменской области. Пост первого вице-спикера Совфеда Якушев занял после отставки Андрея Турчака, который сейчас возглавляет Республику Алтай.

Алексей Дюмин работал в Службе безопасности президента, в 2016 году он возглавил Тульскую область, а в мае 2024-го, пробыв восемь лет на посту губернатора, был назначен помощником президента (такую же должность занял бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев).

Денис Мантуров до переизбрания Путина в марте 2024 года 12 лет занимал пост главы Минпромторга. После переназначения правительства эту должность занял губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а Мантуров стал первым вице-премьером (в прошлом правительстве он совмещал должности главы министерства и вице-премьера).

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