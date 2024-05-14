Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ

Бывший директор ФСБ и бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назначен помощником президента РФ. Также должность помощника президента получил Алексей Дюмин, возглавлявший до настоящего времени Тульскую область.

Помощниками президента, в числе прочих, назначены бывший министр образования Андрей Фурсенко и экс-глава Минкультуры Владимир Мединский.

Также объявлены назначения в администрации президента РФ. Максим Орешкин, который ранее был помощником Путина, стал заместителем руководителя администрации. Пост главы администрации Путина вновь занял Антон Вайно.

Обновлено. Дмитрий Песков рассказал журналистам, какими сферами деятельности будут заниматься новые помощники президента РФ и другие члены администрации. Николай Патрушев будет курировать кораблестроение, Алексей Дюмин — ОПК, спорт и Госсовет, Владимир Мединский — историю и культуру, Максим Орешкин — экономику и транспорт.

Николай Патрушев возглавлял ФСБ в 1999-2008 годах, а затем 16 лет был секретарем Совета безопасности России. Владимир Путин отправил его в отставку в мае 2024 года, после того, как в пятый раз вступил в должность президента. Патрушева сменил Сергей Шойгу, которого Путин уволил с поста министра обороны.

Сын Николая Патрушева — Дмитрий Патрушев — после инаугурации Путина стал вице-премьером правительства России.

Алексей Дюмин служил в Службе безопасности президента. С 2016 года он был губернатором Тульской области. Источники «Медузы» рассказывали, что Дюмин неформально поддерживал основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в его конфликте с министерством обороны России. О связях Дюмина с Пригожиным также писали журналисты The Insider. По слухам, во время мятежа ЧВК Вагнера Дюмин вел переговоры с Пригожиным, но этой информации нет подтверждения.

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