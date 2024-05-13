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Госдума утвердила десятерых вице-премьеров правительства России. В их числе сын Николая Патрушева

Источник: ТАСС

Государственная дума на заседании 13 мая утвердила новый состав вице-премьеров правительства России.

Должности получили:

  • Денис Мантуров — первый вице-премьер.
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
  • Татьяна Голикова — вице-премьер.
  • Александр Новак — вице-премьер.
  • Алексей Оверчук — вице-премьер.
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер.
  • Виталий Савельев — вице-премьер.
  • Юрий Трутнев — вице-премьер.
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер.
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер.

Из десяти вице-премьеров восемь сохранили свои посты (некоторые — с незначительными изменениями полномочий). Лишь Патрушев и Савельев не были вице-премьерами в прошлом составе правительства.

Кандидатуры министров, как ожидается, будут рассмотрены Госдумой и Советом Федерации 14 мая.

Состав правительства был обновлен из-за вступления Владимира Путина на очередной президентский срок. По конституции, после инаугурации президент распускает правительство, после чего вносит в парламент новые кандидатуры премьера и членов кабинета.

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