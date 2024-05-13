Госдума утвердила десятерых вице-премьеров правительства России. В их числе сын Николая Патрушева
Источник: ТАСС
Государственная дума на заседании 13 мая утвердила новый состав вице-премьеров правительства России.
Должности получили:
- Денис Мантуров — первый вице-премьер.
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, руководитель аппарата правительства.
- Татьяна Голикова — вице-премьер.
- Александр Новак — вице-премьер.
- Алексей Оверчук — вице-премьер.
- Марат Хуснуллин — вице-премьер.
- Виталий Савельев — вице-премьер.
- Юрий Трутнев — вице-премьер.
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер.
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер.
Из десяти вице-премьеров восемь сохранили свои посты (некоторые — с незначительными изменениями полномочий). Лишь Патрушев и Савельев не были вице-премьерами в прошлом составе правительства.
Кандидатуры министров, как ожидается, будут рассмотрены Госдумой и Советом Федерации 14 мая.
Состав правительства был обновлен из-за вступления Владимира Путина на очередной президентский срок. По конституции, после инаугурации президент распускает правительство, после чего вносит в парламент новые кандидатуры премьера и членов кабинета.