Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» обвинил журналистку «Коммерсанта» в «контактах» с британской разведкой. Главред газеты назвал это доносом и пообещал защитить ее имя

Главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Лукин выпустил заявление, в котором сравнил с доносом публикации связанного с Минобороны РФ телеграм-канала «Рыбарь» о журналистке издания Елене Черненко.

Речь идет о двух постах «Рыбаря» за 20 и 29 сентября и публикации на одноименном сайте. В них, в частности, Черненко обвинили в «контактах» с Кристофером Джойсом, который назван в постах «куратором» британской разведки МИ-6 в Грузии. «Рыбарь» подробно пересказывает биографию журналистки, отмечая, что она, в частности. работала в русской версии журнала Newsweek и на «Голосе Америки». Канал также опубликовал видео, на котором, как утверждается, рядом идут Джойс и Черненко. «Рыбарь» отмечает, что Черненко получила известность «благодаря освещению различных тем: от информационной безопасности и необходимости контроля над вооружением до развития атомной энергетики и аспектов применения ядерного оружия».

В публикациях говорится, что западные некоммерческие организации интересуются «перспективами развития внешней и внутренней политики России», а также «аспектами, связанными с ядерным оружием». Черненко, по версии «Рыбаря», «является исследователем в обеих областях». «А получить лакомый кусок инсайдерской информации по данным темам — одна из основных задач западных спецслужб. Кроме того, опять же учитывая уровень доступа и круги общения, Черненко могла не только делиться информацией, но и подсвечивать для британской разведки новых людей, а также организовывать выходы на них», — говорится в одной из публикаций.

По мнению главреда «Коммерсанта», посты про Черненко «выдержаны в классическом жанре доноса». Автор постов, как отмечает Лукин, делает акцент на контактах журналистки отдела международной политики Черненко с дипломатами и экспертами, представителями международных организаций.

«Признавая заслуги канала „Рыбарь“ в освещении , хочу пояснить его анонимным авторам некоторые азы как журналистской, так и оперативной работы. Работа журналиста — общаться со спикерами, пресс-службами, ньюсмейкерами, экспертами, источниками и т. д. С единственной целью — выдать интересную заметку. Поэтому писать „Елена Черненко общается с людьми из британского посольства“ — все равно что упрекать сотрудников отдела происшествий „Ъ“ в общении с полицейскими, прокурорами, адвокатами и криминальными авторитетами. Или возмущаться контактами журналистов отдела телекоммуникаций в IT-компаниях», — говорится в заявлении главреда «Коммерсанта».

Лукин называет Черненко «очень ярким, осведомленным, профессиональным и умным журналистом, занимающим при этом вполне патриотическую позицию».

«Я уверен в человеческих и творческих качествах Елены, у меня нет сомнений в ее честности и правоте. „Ъ“ всегда строго спрашивает со своих сотрудников. Однако он также жестко отстаивает их права. Поэтому мы будем защищать честное имя и профессиональное достоинство нашего сотрудника и товарища Елены Черненко всеми законными способами», — заключил Лукин.

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