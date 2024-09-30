Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией

Норвегия может возвести забор на границе с Россией, сообщила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель.

В интервью NRK министр рассказала, что увидела часть пограничного забора во время визита в Финляндию и считает, что такой забор может оказаться хорошей идеей и для Норвегии. По ее словам, он интересен не только как сдерживающий фактор, но еще и потому, что датчики и технологии позволяют обнаруживать приближение людей к границе. Эмили Энгер Мель заявила, что правительство готово полностью закрыть границу с Россией «в кратчайшие сроки».

Норвежское правительство рассматривает несколько мер, в число которых, помимо строительства забора, входит укомплектование персонала, наблюдение за границей и дополнительные меры на пограничном пункте в Стурскуге, чтобы справиться с потоком трафика там, добавила министр.

Забор может появиться как на всей границе, так и только на ее части, заявила Эмили Энгер Мель. Протяженность границы Норвегии с Россией составляет 198 километров.

В 2016 году Норвегия возвела 200-метровый забор в районе пограничного пункта Стурскуг (с российской стороны — Борисоглебск), чтобы предотвратить наплыв мигрантов, которые пересекали границу на велосипедах.

Финляндия решила построить забор на границе с Россией в 2022 году. В 2023 году был построен первый участок забора длиной около трех километров. Всего Финляндия планирует построить около 200 километров ограждения высотой примерно 3,5 метра (общая протяженность границы составляет 1300 километров). По плану забор должен быть построен к концу 2026 года.

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