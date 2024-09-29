В результате авиаудара по Бейруту в ночь на 29 сентября убит один из высокопоставленных командиров «Хизбаллы» Набиль Каук, сообщила Армия обороны Израиля.

Как заявили в ЦАХАЛ, Каук, вступивший в группировку в 1980-х годах, был «напрямую вовлечен в совершение террористических атак против Государства Израиль и его граждан, в том числе в последние дни».

Как пишет «Гаарец», Каук в «Хизбалле» руководил подразделением внутренней безопасности.

«Хизбалла» гибель Каука не подтверждала.

28 сентября в результате израильского удара был убит лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла, который возглавлял группировку более 30 лет.

В результате бомбардировок Ливана, продолжающихся полторы недели, были убиты еще несколько лидеров «Хизбаллы». В их числе — командующий специального подразделения «Радван» Ибрагим Акил, которого называли «правой рукой Насраллы», куратор военных операций «Радвана» Ахмед Махмуд Вахби и командир ракетного подразделения Мохаммед Али Исмаил. Также в результате удара ЦАХАЛ погиб замкомандующего иранского Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан.