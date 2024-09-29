Состояние Марка Цукерберга впервые превысило 200 миллиардов долларов. За два года оно выросло почти в шесть раз

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, подсчитал Bloomberg. Он стал человеком в истории, преодолевшим эту отметку.

Чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее, чем за два года из-за резкого роста акций Meta.

Bloomberg отмечает, что когда в 2021 году Цукерберг объявил о намерении создать на базе фейсбука, это казалось «колоссальной ошибкой, которая могла лишить его 100 миллиардов долларов чистого капитала». Однако в итоге инвесторы поверили в эту идею, и теперь она «окупается с лихвой».

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, богатейшим человеком прямо сейчас является глава Tesla Илон Маск с состоянием в 272 миллиарда долларов. За ним идут основатель Amazon Джефф Безос и владелец группы LVMH Бернар Арно.

Акции Meta на минимуме в ноябре 2022 года торговались на уровне 90 долларов за штуку — в четыре раза меньше, чем за год до этого, когда Цукерберг объявил о планах по созданию метавселенной. Сейчас цена одной акции превышает 560 долларов.

Читайте также

Цукерберг рассказал, что Facebook по требованию Белого дома цензурировал контент, связанный с ковидом И понижал в выдаче расследование про Хантера Байдена, опасаясь «российской дезинформации»

Читайте также

Цукерберг рассказал, что Facebook по требованию Белого дома цензурировал контент, связанный с ковидом И понижал в выдаче расследование про Хантера Байдена, опасаясь «российской дезинформации»