Le Parisien: убить лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллу Израилю помог «крот» из Ирана

Информацию о местонахождении лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы, позволившую его убить, израильской армии передал двойной агент из Ирана, внедренный в структуры группировки. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

По данным издания, «крот» 27 сентября сообщил израильтянам, что Насралла намерен принять участие в экстренном совещании группировки в командном подземном центре вместе с 12 другими руководителями. До этого он присутствовал на похоронах одного из командиров, погибшего в результате израильского удара накануне.

Израильские военные ждали, когда все командиры соберутся в одном помещении, после чего самолеты F-35 нанесли удар. По данным Le Parisien, было сброшено шесть бомб каждая весом по две тонны.

Reuters, в свою очередь, сообщает, что тело Насраллы было найдено под завалами. На трупе, по данным агентства, нет ран — предполагается, что он умер от травмы, полученной из-за воздействия взрывной волны.

Хасан Насралла возглавлял «Хизбаллу» с начала 1990-х годов.

С начала масштабных бомбардировок Ливана, помио Насраллы, израильские военные убили еще несколько высокопоставленных командиров группировки. Также в результате удара ЦАХАЛ погиб замкомандующего иранского Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан.

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