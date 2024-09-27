Российские войска атаковали дронами Одесскую область. В Измаиле погибли три человека

Российские войска в ночь на 27 сентября атаковали беспилотниками юг Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

Под атаку дронов попал портовый город Измаил, находящийся недалеко от границы с Румынией. В результате погибли три человека — две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина.

Еще 11 человек пострадали, в том числе один ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, различные постройки. Из-за атаки дронов произошло несколько пожаров.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российская армия выпустила по территории Украины 32 беспилотника типа «Шахед», а также баллистическую ракету «Искандер-М/KM-23 и две крылатые ракеты X-22. Силы ПВО сбили 24 беспилотника, еще один дрон, как утверждают в ВСУ, вошел в воздушное пространство Румынии. О последствиях ракетного удара не сообщается.

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