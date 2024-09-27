На заправке на выезде из Махачкалы произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие

Обновление. По последним данным МЧС, в результате взрыва на заправке на выезде из Махачкалы погибли пять человек, включая ребенка. Еще четверо пострадали. По факту взрыва возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК).

На автозаправочной станции вблизи Махачкалы произошел взрыв, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Как утверждается, около 17:30 взорвалась АЗС на повороте с автомобильной дороги федерального значения Р-217 («Кавказ») в село Новый Хушет.

При взрыве погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф. По данным телеграм-каналов, пострадали от четырех до восьми человек. Врио министра здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов заявил, что пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы с ожогами.

Причины и обстоятельства взрыва выясняются, заявили в МВД по региону. Прокуратура организовала проверку. На место взрыва направлены наряды полиции и спасателей. Вскоре на место происшествия приехал глава Дагестана Сергей Меликов.