Компания Google заявила, что знает о проблемах с регистрацией учетных записей, с которыми столкнулись некоторые пользователи в России, и пытается их устранить.

«Мы знаем, что у некоторых пользователей в России есть проблемы с использованием учетных записей Google, и мы работаем над решением этих проблем», — сообщили «Агентству» в пресс-службе Google.

Компания подчеркнула, что по-прежнему стараются сохранить бесплатные сервисы Google доступными для пользователей из России.

Аналогичное заявление также со ссылкой на пресс-службу Google публикует и телеграм-канал «Подъем», газета «Известия» и ряд других изданий.

9 сентября российские СМИ сообщили, что некоторые пользователи не могут подтвердить свой новый аккаунт в Google с помощью номера телефона российских операторов. Им приходило сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». При этом аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии РБК выразил сомнения, что Google каким-либо образом ставил ограничения на российские номера, заявив, что речь идет о сугубо технической проблеме — «падает смс-шлюз, с которого можно это делать», телеграм-канал «КБ Экономика» отметил, что проблема подтверждением новых аккаунтов «существует уже годы» и может быть связана с тем, что номер, который используется для этого, мог ранее принадлежать другому пользователю, который уже указывал его при регистрации в Google. Тогда комментариев от Google не поступало.

26 сентября Министерство цифрового развития РФ заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов c использованием российских мобильных номеров. Источник такой информации Минцифры не уточнило, но призвало российских пользователей Google создать резервные копии своих данных, перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или использовать отечественные платформы.