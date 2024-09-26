Минцифры посоветовало россиянам скачать свои данные из Google. Ведомство утверждает, что компания ограничила создание новых аккаунтов с помощью российских номеров

Министерство цифрового развития РФ заявило, что Google ограничил создание новых аккаунтов c использованием российских мобильных номеров. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Откуда такая информация у Минцифры, не уточняется.

По данным ведомства, операторы зафиксировали значительное сокращение количества смс, отправляемых компанией российским пользователям. «Смс-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — заявили в Минцифры.

Минцифры посоветовало российским пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных и перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или использовать отечественные платформы.

О том, что подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского номера перестало работать, российские СМИ и телеграм-каналы сообщали еще 9 сентября. По их данным, при попытке указать российский номер при регистрации выдается сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Google не комментировал эти сообщения. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии РБК выразил сомнения, что Google каким-либо образом ставил ограничения на российские номера. «Это перманентная проблема, что происходит проблема с регистрацией с российских номеров, падает смс-шлюз, с которого можно это делать», — говорил он.

Телеграм-канал «КБ Экономика» отметил, что проблема с российскими номерами «существует уже годы, и она по большой части связана с новыми сим-картами». «Потому что часто у них номера, которыми уже кто-то ранее пользовался и аккаунты создавал. Сам на такое попался, когда у меня забирали номер за три месяца неактивности», — отмечал он.